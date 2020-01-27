"Ventura" يحصل على جائزة أفضل ألبوم R&B في حفل جرامي



وكان من المرشحين للفئة نفسها من الجوائز، كل من ألبوم 1123 للمغني BJ the Chicago Kid وألبوم Painted للمغني Lucky Daye وألبوم Ella Mai للمغنية Ella Mai وألبوم Paul للمغني PJ Morton وألبوم Ventura للمغني Anderson.Paak.



ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل جائزة أفضل ألبوم حضري معاصر، والتي ترشح لها كل من ألبوم Apollo XXI لـ Steve Lacy، وألبوم Cuz I Love You للمغنية Lizzo، وألبوم Overload للمغنية Georgia Anne Muldrow، وألبوم Saturn للمغنية NAO، وألبوم Being Human in Public للمغنية Jessie Reyez.











أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز Grammy على موقع تويتر، عن حصد ألبوم 'Ventura لجائزة أفضل ألبوم R&B ضمن فعاليات الدورة رقم 62 من الحفل.