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مكالمة بين القاتل والقتيل.. مفاجأة تقلب الموازين في قضية زوج نانسي عجرم

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:30 ص
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نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها
أشرقت حفني
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قال الصحفي اللبناني سعيد حريري، إنه تم تأجيل جلسة محاكمة المحامي فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، في واقعة مقتل الشاب محمد الموسى، إلى شهر مارس، لافتا إلى أنه خلال الجلسة الماضية طلب قاضي التحقيق أن يتم تمثيل كل طرف بمحامي واحد فقط.

وأضاف حريري، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن الشاب محمد الموسى، ترافع عنه أكثر من محامي وهو ما يشير إلى تخبط أسرة القتيل السوري في تحديد المحامي عنهم.

وأوضح أن المحامي الذي مثل الشاب محمد الموسى، في آخر جلسة هو المحامي وائل شريف، في حين مازال زوج الفنانة نانسي عجرم ثابت على نفس المحامي.

وأشار إلى أنه بعد الحصول على بيانات الاتصالات تبين بأن محمد الموسى اتصل بعيادة الدكتور فادي الهاشم، 4 مرات واستمر أحد هذه الاتصالات لمدة دقيقتين و30 ثانية ومضمون الاتصال مازال مجهولا ولذلك طلب القاضي تفريغ الاتصالات.

وتابع: أحد هذه الاتصالات كان هدفها المعاينة وجمع المعلومات عن الدكتور فادي الهاشم، ومحمد الموسى، طلب تحديد موعد للمعاينة الطبية وتم تحديد الموعد يوم 26 مارس 2019 ولكنه لم يحضر وتم إثبات هذا من خلال برنامج مواعيد العيادة.

واستطرد حركة الهاتف الخاص بالقتيل أثبتت أنه ظهر لمرة واحدة فقط بجوار منزل نانسي عجرم بتاريخ 12 ديسمبر 2019 وهو ما يؤكد عدم تردده للعمل بمنزل الفنانة.
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