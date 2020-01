أندرسون باك يفوز بجائزة أفضل أداء لأغنية R&B في حفل Grammy 62

وكان مرشحا لنفس الفئة من الجوائز كل من، دانيال سيزا وبراندي عن أدائهم لأغنية "Love Again"، وH.E.R. وبريسون تايلر عن أداءهم لأغنية "Could've Been"، وكل من ليزو وجوتشي مان عن أداءهم لأغنية "Exactly How I Feel"، و"لكي داي" عن أداءه لأغنية "Roll Some Mo"، وأندرسون باك عن أداءه لأغنية "Come Home".



ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل ألبوم موسيقى Alternative والتي ترشح لها كل من ألبوم U.F.O.F. لفريق Big Thief الغنائي، وألبوم Assume Form للمغني "جيمس بليك"، وألبوم I، I للمغني Bon Iver، وألبوم Father of the Bride لفريق Vampire Weekend، وألبوم Anima للمغني Thom Yorke.











أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز Grammy على موقع تويتر، عن حصد المغني "أندرسون باك" لجائزة أفضل أداء لأغنية R&B، عن أداءه لأغنية "Come Home"ضمن فعاليات الدورة رقم 62 من الحفل.