تعرف على سبب سفر تامر حسني إلى السعودية صباح اليوم







ويستكمل حسني، بعض مشاهد في الفيلم، هناك حيث يمكث فريق العمل هناك أسبوعًا كاملًا للانتهاء من تصوير المشاهد الخاصة بالمملكة العربية السعودية.



كان تامر حسني، انتهى منذ يومين من تصوير جميع مشاهد أول ديكور بأحد الاستديوهات بمصر.



تدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكنًا ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".



ويسلط الفيلم الضوء على شريحة كبيرة من الشباب الذين يتعرضوا لضغط نفسي واجتماعي وعواقبه بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول جادة.



حيث يُركز على موضوعين مهمين، أولًا حول علاقة الآباء بأبنائهم، ففيلم "مش أنا" يناقش هذه القضية في ظل التفكك الأسري السائد حاليًا وبُعد الأبناء عن الآباء ولكن مع كيفية معالجتها.



والموضوع الآخر حول الضغوطات النفسية وعواقبها بالتغييرات الغريبة على الطبقه الفقيره الكادحه".



يذكر أن الفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني، حلا شيحا، سوسن بدر، شيرين، أسما سليمان، "وإخراج سارة وفيق، وإنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت.









يغادر الفنان تامر حسني، مصر بعد ساعات قليلة متجهًا إلى المملكة العربية السعودية برفقة فريق عمل فيلمه الجديد "مش أنا".