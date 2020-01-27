Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على سبب سفر تامر حسني إلى السعودية صباح اليوم

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:33 ص
Advertisements
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements

يغادر الفنان تامر حسني، مصر بعد ساعات قليلة متجهًا إلى المملكة العربية السعودية برفقة فريق عمل فيلمه الجديد "مش أنا". 

ويستكمل حسني، بعض مشاهد في الفيلم، هناك حيث يمكث فريق العمل هناك أسبوعًا كاملًا للانتهاء من تصوير المشاهد الخاصة بالمملكة العربية السعودية.

كان تامر حسني، انتهى منذ يومين من تصوير جميع مشاهد أول ديكور بأحد الاستديوهات بمصر.

تدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكنًا ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

ويسلط الفيلم الضوء على شريحة كبيرة من الشباب الذين يتعرضوا لضغط نفسي واجتماعي وعواقبه بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول جادة.

حيث يُركز على موضوعين مهمين، أولًا حول علاقة الآباء بأبنائهم، ففيلم "مش أنا" يناقش هذه القضية في ظل التفكك الأسري السائد حاليًا وبُعد الأبناء عن الآباء ولكن مع كيفية معالجتها.

والموضوع الآخر حول الضغوطات النفسية وعواقبها بالتغييرات الغريبة على الطبقه الفقيره الكادحه".

يذكر أن الفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني، حلا شيحا، سوسن بدر، شيرين، أسما سليمان، "وإخراج سارة وفيق، وإنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مش انا فيلم تامر حسني السعودية

أخبار تهمك

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر بدون تقطيع Yalla Shoot كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي اليوم ahly live online

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ حوالي 6 ساعات

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

الشوط الثاني live.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا AHLY TODAY

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ حوالي 4 ساعات

تغطية مباشرة live| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر bein sport مشاهدة مباراة الريال اونلاين يوتيوب مجانا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

«يلاشووت Ahly» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

اسمها الحقيقي سوزان ووالدتها فنانة شهيرة.. محطات وأسرار لا تعرفها عن سوسن بدر

اليوم.. انطلاق تصوير فيلم"مش أنا" لـ تامر حسني

شاهد.. الصور الأولى من فيلم تامر حسني الجديد "مش أنا"

حلا شيحة عن مشاركتها في فيلم "مش أنا": "سعيدة إني مع تامر حسني"

"سوسن بدر" لتامر حسني " مبسوطة بشغلي معاك"

سوسن بدر تكشف موعد عرض مسلسلها الجديد "كل أسبوع يوم جمعة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

08:18 م

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

08:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status