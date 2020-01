"Social Cues" يحصد جائزة "أفضل ألبوم روك" من جوائز Grammy 62

وكان مرشحا للفئة نفسها كل من ألبوم Amo لفريق Bring Me the Horizon وألبوم Social Cues لفريق Cage the Elephant، وألبوم In the End لفريق The Cranberries، وألبوم Trauma لفريق I Prevail وألبوم Feral Roots لفريق Rival Sons.



ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة "أفضل أغنية روك" كل من أغنية "Fear Inoculum" للمغني Tool، وأغنية "Give Yourself a Try"، لفريق The 1975، وأغنية "Harmony Hall" لفريق Vampire Weekend، وأغنية "History Repeats" للمغنية Brittany Howard، وأغنية "This Land" للمغني "جاري كلارك".





أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز Grammy على موقع تويتر، عن حصد ألبوم 'Social Cues' لجائزة "أفضل ألبوم روك" ضمن فعاليات الدورة رقم 62 من الحفل.