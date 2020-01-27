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أول تعليق من فايلر بعد الفوز على النجم

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:14 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقه على النجم الساحلي بهدف نظيف في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"سعداء بالفوز كانت أمام خصم كبير وكانت مباراة بدنية كبيرة للغاية".

وأضاف :"كان هناك التحامات بدنية طوال اللقاء، ظهرنا بشكل جيد في الشوط الأول ونجحنا في إحراز هدف، والنجم ظهر بشكل مميز في الشوط الثاني".

وتابع :"الفوز مهم جدا للمنافسة على الصعود للدور الثاني من البطولة".

وعن استبعاد أفشة قال :"جميع اللاعبين مهمين، وعلى حسب كل مباراة نضع التشكيل، سيأتي وقته وسيحصل على فرصة المشاركة".

وزاد :"من الطبيعي أن يكون الأهلي على رأس المجموعة، عملنا على تجنب المفاجآت ولا بد من وجود سياسة التدوير".

وأكمل :"محمد الشناوي يقدم مستوى مميز ويبذل جهدًا كبيرًا ولا نعلم إصابته".

وأتم :"مباراة الهلال هامة للغاية وسنحاول الترتيب لها بشكل احتراف، وغدوا سنبدأ الترتيب لمباراة الهلال".
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