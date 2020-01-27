"This Land" تفوز بجائزة "أفضل أغنية روك" في حفل Grammy 62



وكان مرشحا للفئة نفسها من الجوائز كل من أغنية "Fear Inoculum" للمغني Tool، وأغنية "Give Yourself a Try"، لفريق The 1975، وأغنية "Harmony Hall" لفريق Vampire Weekend، وأغنية "History Repeats" للمغنية Brittany Howard، وأغنية "This Land" للمغني "جاري كلارك".



ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة "أفضل أداء لأغنية ميتال" كل من فريق Candlemass عن أداء أغنية "Astorolus – The Great Octopus"، وفريق Death Angel عن أداء أغنية "Humanicide"، وفريق I Prevail عن أداء أغنية "Bow Down"، وفريق Killswitch Engage عن أداء أغنية Unleashed، وفريق Tool عن أداء أغنية 7empest.











أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز Grammy على موقع تويتر، عن حصد أغنية "This Land" لجائزة "أفضل أغنية روك" ضمن فعاليات الدورة رقم 62 من الحفل.