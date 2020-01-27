توول يحصد جائزة أفضل أداء لأغنية ميتال" في حفل Grammy 62



وكان مرشحا للفئة نفسها كل من فريق Candlemass عن أداء أغنية "Astorolus – The Great Octopus"، وفريق Death Angel عن أداء أغنية "Humanicide"، وفريق I Prevail عن أداء أغنية "Bow Down"، وفريق Killswitch Engage عن أداء أغنية Unleashed، وفريق Tool عن أداء أغنية 7empest.



ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل أداء لأغنية روك، التي ترشح لها كل من فريق Bones UK عن أداءه لأغنية Pretty Waste، والمغني Gary Clark Jr. عن أداءه لأغنية "This Land"، و"بريتاني هاورد" عن أداءها لأغنية "History Repeats"، وKaren O عن أداءها لأغنية Woman، وفريق Rival Sons عن أداء أغنية "Too Bad".







أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز Grammy على موقع تويتر، عن حصد المغني "توول TOOL" لجائزة "أفضل أداء لأغنية ميتال"، عن أداءه لأغنية 7empest ضمن فعاليات الدورة رقم 62 من الحفل.