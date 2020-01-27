أشرف زكي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفي (فيديو)



وكشف زكي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، عن موعد خروج الفنانة نادية لطفي من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية، قائلا: "من المتوقع أن تغادر المستشفى خلال يومين".



وانتقد نقيب المهن التمثيلية الشائعات التي تطلق وعدم مسئولية بعض الأشخاص، معلقا: "أصدرت اليوم بيانا فيما يخص الحالة الصحية للفنان خالد النبوي بسبب الطبيب المتطوع الذي يتحدث بالنيابة عنه، وهو ليس من ضمن الطاقم الطبي المتابع للحالة الصحية له".



وأوضح أنه كان سيتجه لمقاضاة هذا الطبيب لولا تدخل الفنان خالد النبوي، الذي طالبه بعدم مقاضاة أحد، مستنكرا هذه التصرفات غير المسئولة.



وتابع: "نتمنى أن يتم الالتزام بميثاق الشرف من قبل الإعلاميين والصحفيين في تغطية الأخبار الخاصة بالفنانين وعدم إثارة الجدل".

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنانة نادية لطفي حالتها الصحية أصبحت مستقرة وتحركت في غرفتها وبدأت في الطعام ودرجة وعيها مستقرة وطبيعية، نافيا صحة الأنباء التي تداولتها بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بأنه تم وضعها على جهاز للتنفس الصناعي.