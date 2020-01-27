'المستوردين' تكشف كارثة بشأن المنتجات المصرية بعد انتشار كورونا بالصين

قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن الصين قامت بعزل مدنيتين تعدادهما السكاني60 مليون، بهدف منع انتشار فيروس كرورنا، لافتًا إلى أن فيروس كورونا سيؤثر على الصادرات الصينية لكل أنحاء العالم، وليس مصر فقط.



وتابع "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأحد، أن 25% من ورادات مصر تأتي من الصين، إجمالي هذه الواردات تصل لـ16 مليار دولار، مشيرًا إلى أن جزء كبير جدًا من ورادات مصر من الصين مستلزمات انتاج، وتعطل استيرادها، لأي سبب قد يعطل الكثير من المنتجات المصرية.



ولفت إلى أن البضائع الصينية لكي تصل لمصر تأخذ 21 يومًا، وتأثر مصر بانتشار فيروس كرونا في الصين لم يظهر حتى الآن، مشيرًا إلى أن انتشار الفيروس سيؤثر بشكل كبير جدًا على السلع المستوردة من بكين.

