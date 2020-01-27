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حصاد الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:07 ص
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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حسمت أربعة فرق عربية التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري رابطة الأبطال الافريقية لكرة القدم وذلك بعد إنتهاء مباريات الجولة الخامسة من البطولة .

 

وإلتحق الرباعي العربي بفريقا مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب أفريقي واللذين قد حسما تأهلهما سلفًا إلى الدور المقبل من أعرق البطولات التي تقام في القارة السمراء .

 

وتعتبر المجموعة الثانية هي الوحيدة التي لم يحسم فيها الفريقان المتأهلان إلى الدور ربع النهائي وتنحصر المنافسة بين الثلاثي العربي الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي والهلال السوداني .

 

وبذلك يتأكد تواجد ستة أندية عربية في الدور ربع النهائي من أصل ثمانية فرق لتزداد فرصة حصول العرب على البطولة .

 

وفي السطور التالية يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز ما جاء في الجولة الخامسة من مجموعات دوري الأبطال .

 

الزمالك ومازيمبي إلى الدور ربع النهائي

 

في المجموعة الأولى فشل الزمالك في الفوز على منافسه فريق نادي مازيمبي الكونغولي لكنهما تأهلا سويًا إلى الدور ربع النهائي حيث إستفاد المارد الأبيض من إنتهاء لقاء أول أغسطس وزيسكو بالتعادل .

 

وعلى الرغم من عدم قدرة الزمالك على إستغلال كم الفرص الكبرى التي أُتيحت له وحصد نقطة يتيمة وصل بها إلى النقطة الثامنة وترك الصدارة لفريق نادي مازيمبي برصيد إحدى عشر نقطة إلى أنه وصل للدور المقبل .

 

فيما فقد الثنائي زيسكو وأول أغسطس فرصة المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة للدور المقبل بعد أن حصد كلًا منهما ثلاثة نقاط فقط في المجموعة لتبقى الجولة الأخيرة تحصيل حاصل لجميع الفرق .

 

المجموعة الثانية الأكثر تعقيدًا

 

ثاني المجموعات شهدت فوز الأهلي على النجم الساحلي بهدف النيجيري جونيور أجاي فيما حافظ الهلال السوداني على حظوظه في التأهل بعد فوزه على بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي بهدف نظيف.

 

ورفع الفريق السوداني بهذا الفوز رصيده إلى النقطة التاسعة ليتساوى مع النجم الساحلي صاحب نفس الرصيد من النقاط فيما وصل الأهلي إلى صدارة المجموعة برصيد عشرة نقاط .

 

وفي الجولة الأخيرة يخرج الأهلي لمواجهة فريق نادي الهلال في أم درمان فيما تبقى فرصة النجم كبيرة للوصول إلى الدور المقبل حيث تنتظره مباراة سهلة على الورق ضد بلاتينيوم في تونس .

 

الوداد يلحق بصن دوانز

 

حسم الوداد تأهله إلى الدور المقبل قبل جولة من نهاية دور المجموعات بفوزه على فريق نادي إتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وصل بها إلى النقطة التاسعة ليضمن بذلك التواجد في الدور ربع النهائي .

 

فيما إكتفى فريق نادي ماميلودي صن داونز المتأهل سلفًا بالتعادل خارج قواعده مع بيترو أتلتيكو ليصل إلى النقطة الحادية عشر ويحتاج إلى نقطة في الجولة الأخيرة لضمان الصدارة .

 

التعادل يأخذ بالترجي والرجاء للدور ربع النهائي

 

وفي المجموعة الرابعة إنتهت مباراة الترجي التونسي والرجاء المغربي في قمة عربية رائعة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ليتأهل كلًا منهما إلى الدور ربع النهائي .

 

ووصل الترجي إلى الدور المقبل متصدرًا برصيد إحدى عشر نقطة فيما بات الفريق المغربي ثاني المجموعة برصيد ثمانية نقاط .

 

وفقد شبيبة القبائل الجزائري فرص التأهل بعد أن سقط على ملعب فيتا كلوب بأربعة أهداف مقابل هدف في الكونغو لتجمد رصيده عند النقطة الرابعة في المركز الثالث وهو نفس رصيد الفريق الكونغولي ويودعا البطولة معًا.

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الكلمات المفتاحية

الاهلى والنجم الساحلى

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