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جريح على الأقل في الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:52 ص
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السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية
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 قال مسؤول عراقي، لوكالة "أ ف ب"، إن جريح واحد على الأقل سقط في الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد.

يذكر أن 3 صواريخ من أصل خمسة، سقطوا داخل حرم السفارة الأمريكية ببغداد مباشرة، مساء الأحد، وأصاب أحد الصواريخ المطعم في وقت العشاء، بحسب ما أكد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

في حين حلقت المروحيات الأمريكية فوق السفارة، وهبطت طائرة منهم بالسفارة وهو ما يؤكد سقوط مصابين
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