داعمة "ترامب" تصل للسجادة الحمراء بحفل جوائز جرامي بإطلالة حمراء تحمل اسمه



ويحتضن مركز Staples Center، فعاليات حفل جوائز جرامي في دورته الجديدة لعام 2020، بمدينة لوس أنجلوس.



واختيرت لتقديم الحفل هذا النجمة، المغنية والعازفة الشهيرة أليشيا كيز، وحصدت المغنية الشابة الصاعدة "ليزوو" العدد الاكبر من ترشيحات الجرامي بهذه الدورة بإجمالي، 8 ترشيحات.



ومن المقرر تكريم فرقة الروك الأمريكية الشهيرة ضمن فعاليات حفل جوائز جرامي، بمنحهم جائزة MusiCares Person of the Year الشرفية.











نشرت الصفحة الرسمية لجوائز جرامي على موقع تويتر، لقطات من وصول Joy Villa، أشهر داعمي دونالد ترامب للسجادة الحمراء بحفل جوائز جرامي 2020، وكانت ترتدي زي أحمر يحمل اسمه، وقد عرفت "جوي" بظهورها بمثل هذه الإطلالات للرئيس الأمريكي بكل حفل كبير.