تعرف على طرق الوقاية من فيروس كورونا (فيديو)

أذاعت قناة "النيل الإخبارية"، تقريرًا يوضح طرق الوقاية من فيروس كورونا الجديد، مؤكدًا على المداومة على غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى خصوصًا بعد السعال والعطس.



وشدد التقرير، على ضرورة استخدام المناديل عند السعال والعطس، والتخلص منها بإلقائها في القمامة، ثم غسل الأيدي جيدًا، وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد؛ فاليدين ممكن أن تنقل الفيروس بعد ملامسة الأسطح الملوثة.



وأضاف أنه يجب تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين، ومشاركتهم في أدواتهم الشخصية، وارتداء الكمامات في أماكن التجمعات والازدحام خاصة الحج أو التجمعات الكبرى، والمحافظة على النظافة الشخصية مع الحرص على نظافة الأسطح والأرضيات، والمحافظة على الغذاء المتوازن، وأخذ القسط المناسب من النوم.

