تطور جديد في صفقة إنتقال نجم برشلونة لروما

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة اليوم الأحد من العاصمة الإسبانية مدريد عن وجود تطورات جديدة فيما يخص صفقة إنتقال كارليس بيريز مهاجم البلوجرانا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

وكان الفريقان قد توصلا لإتفاق يقضي بضم بيريز خلال شهر يناير الجاري وسط تباين أن الصفقة أوشكت على الإنتهاء بنجاح بعد الموافقة على جميع البنود من جانب إدارة البلوجرانا ونظيرتها في الفريق الإيطالي .