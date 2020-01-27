تطور جديد في صفقة إنتقال نجم برشلونة لروما
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة اليوم الأحد من العاصمة الإسبانية مدريد عن وجود تطورات جديدة فيما يخص صفقة إنتقال كارليس بيريز مهاجم البلوجرانا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .
وكان الفريقان قد توصلا لإتفاق يقضي بضم بيريز خلال شهر يناير الجاري وسط تباين أن الصفقة أوشكت على الإنتهاء بنجاح بعد الموافقة على جميع البنود من جانب إدارة البلوجرانا ونظيرتها في الفريق الإيطالي .
وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن الصفقة قد تكلف خزائن النادي الإيطالي مبلغ خمسة عشر مليون يورو سيتحصل عليها الفريق الكتالوني .
ويبقى الإختلاف حول رغبة برشلونة في وضع بند إعادة الشراء في عقد بيريز مع الفريق الإيطالي مقابل خمسة وعشرين مليون يورو.
قبل أن يخرج المدير الرياضي لفريق نادي روما جيانلوكا بتراشي وجود أي نية لوضع مثل هذا البند في عقد اللاعب بعد أن ترددت تلك الأنباء في معظم الصحف .
وتعتبر الصفقة هامة وضرورية للفريق الإيطالي بعد أن فقد الفريق خدمات لاعبه زانيولو بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالإضافة إلى إصابته بالغضروف وتأكد غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.