نانت يحيي ذكرى رحيل إيميليانو سالا

أحيأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت الفرنسي اليوم الأحد ذكرى رحيل مهاجم الفريق السابق الأرجنتيني إيميليانو سالا الذي مر عام على مقتله في حادث تحطم طائرة العام الماضي .

وقبل المباراة التي خاضها فريق نادي نانت مع ضيفه فريق نادي بوردو لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي نشر النادي صورة كبيرة لسالا في دائرة وسط الميدان .