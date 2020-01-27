وزير الكهرباء: أعلنا مؤخرا عن 1000 وظيفة فتقدم لها 100 ألف مواطن

قال المهندس محمد الشاكر، وزير الكهرباء، إن الوزارة ورد إليها إليها 7.5 مليون شكوى على رقم 121 الخاص بالشكاوى، ويتم العمل على التحقيق في كافة هذه الشكاوي، والعمل على حلها.



وتابع "شاكر"، خلال حواره ببرنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن أعداد العاملين في وزارة الكهرباء كبير جدًا، وعندما يكون هناك احتياجات في تخصصات معينة يتم نشر إعلانات بالوظائف المطلوبة، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت في حاجة لـ1000 مهندس فني ومعين خلال الفترة السابقة، وتقدم أكثر من 100 ألف لهذه الوظائف.



وأضاف أن مستوى المرتبات في وزارة الكهرباء جيد ويحقق حياة كريمة لكل العاملين، معقبًا: "المرتبات جيدة عندنا، ونرجو أن يتحقق هذا في كافة قطاعات الدولة".

