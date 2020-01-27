الجولة الخامسة في المسابقات الأفريقية تشهد توهج الأندية المغربية

فرضت الأندية المغربية الأربعة المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية أنفسها بقوة خلال الجولة الخامسة من المسابقات الافريقية.

وأعلن الرباعي تواجدهم في الدور المقبل قبل الجولة السادسة الختامية التي ستقام الاسبوع المقبل بعد أن فرض الوداد والرجاء أسمائهم بقوة في دوري الأبطال ونهضة بركان وحسنية أكادير في الكونفدرالية .

ويعتبر فريق نادي حسنية أكادير آخر الفرق المغربية التي ضمنت تواجدها في الدور المقبل للكونفدرالية الافريقية بعد أن تعادل مع العملاق النيجيري فريق نادي أنيمبا ووصوله إلى النقطة الحادية عشر متصدرًا للمجموعة.

وإنفردت الكرة المغربية بإنجاز كبير الموسم الجاري بين كل الاندية الممثلة لباقي دول القارة السمراء بوصول الفرق الأربعة إلى الدور المقبل.

حيث لم ينافسها في تكرار هذا الإنجاز سوى الكرة المصرية حيث ضمن الزمالك الوصول إلى الدور المقبل في دوري الأبطال وبيراميدز والمصري في الكونفدرالية فيما إقترب الأهلي بفوزه على النجم الساحلي ويحتاج لنقطة في الجولة الأخيرة من أجل ضمان التأهل .

وتواصل الأندية المغربية توهجها في البطولات الأفريقية للعام الثاني تواليًا بعد أن وصل الوداد إلى نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي وخسر من الترجي الرياضي التونسي فيما سقط نهضة بركان ضد الزمالك في نهائي الكونفدرالية .