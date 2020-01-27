Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجولة الخامسة في المسابقات الأفريقية تشهد توهج الأندية المغربية

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:17 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

 

فرضت الأندية المغربية الأربعة المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية أنفسها بقوة خلال الجولة الخامسة من المسابقات الافريقية.

 

وأعلن الرباعي تواجدهم في الدور المقبل قبل الجولة السادسة الختامية التي ستقام الاسبوع المقبل بعد أن فرض الوداد والرجاء أسمائهم بقوة في دوري الأبطال ونهضة بركان وحسنية أكادير في الكونفدرالية .

 

ويعتبر فريق نادي حسنية أكادير آخر الفرق المغربية التي ضمنت تواجدها في الدور المقبل للكونفدرالية الافريقية بعد أن تعادل مع العملاق النيجيري فريق نادي أنيمبا ووصوله إلى النقطة الحادية عشر متصدرًا للمجموعة.

 

وإنفردت الكرة المغربية بإنجاز كبير الموسم الجاري بين كل الاندية الممثلة لباقي دول القارة السمراء بوصول الفرق الأربعة إلى الدور المقبل.

 

حيث لم ينافسها في تكرار هذا الإنجاز سوى الكرة المصرية حيث ضمن الزمالك الوصول إلى الدور المقبل في دوري الأبطال وبيراميدز والمصري في الكونفدرالية فيما إقترب الأهلي بفوزه على النجم الساحلي ويحتاج لنقطة في الجولة الأخيرة من أجل ضمان التأهل .

 

وتواصل الأندية المغربية توهجها في البطولات الأفريقية للعام الثاني تواليًا بعد أن وصل الوداد إلى نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي وخسر من الترجي الرياضي التونسي فيما سقط نهضة بركان ضد الزمالك في نهائي الكونفدرالية .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نهضة بركان حسنية أكادير الوداد المسابقات الافريقية الرجاء

أخبار تهمك

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

الشوط الثاني live.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا AHLY TODAY

منذ ساعتين و 34 دقيقة

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

تغطية مباشرة live| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر bein sport مشاهدة مباراة الريال اونلاين يوتيوب مجانا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر بدون تقطيع Yalla Shoot كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي اليوم ahly live online

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

«يلاشووت Ahly» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلي

منذ حوالي 3 ساعات

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2019 والقنوات الناقلة (الأهلي – الزمالك)

موعد قرعة دور الثمانية كأس الكونفدرالية الافريقية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد قرعة دور الثمانية لكأس الكونفدرالية الافريقية

كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية

صحيفة مغربية تهاجم رئيس الزمالك

kora on line| مشاهدة مباراة بارادو وحسنية أغادير بث مباشر اليوم الأحد 8 / 12 / 2019

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

08:18 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

09:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status