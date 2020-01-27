التتويج الأفريقي يهدي يد الفراعنة مكاسب بالجملة

وحقق المنتخب المصري عدة مكاسب من تحقيق اللقب حيث تأهلوا بصورة مباشرة إلى أوليمبياد طوكيو التي تقام في صيف العام المقبل .

في الوقت الذي سيخوض فيه المنتخب التونسي وصيف البطولة والمنتخب الجزائري الحاصل على المركز الثالث تصفيات الملحق الأوليمبي .

وعادل المنتخب المصري نظهير الجزائري بسبعة بطولات أفريقية في المركز الثاني خلف نسور قرطاج أصحاب التتويجات العشرة .

ونجح لاعبوا الفراعنة في الحصول على أغلب جوائز البطولة حيث تمكن يحيى الدرع نجم نادي الزمالك في الحصول على جائزة أحسن لاعب في البطولة .

فيما تم إختيار محمد سند نجم نادي تيم الفرنسي كأفضل جناح أيمن وحصل علي زين المحترف في صفوف فريق نادي الشارقة الإماراتي على جائزة أفضل ظهير أيسر في البطولة .

وتمكن يحيى خالد لاعب فيسبريم المجري على جائزة أفضل ظهير أيمن في المنافسات لينجح أبناء الفراعنة في فرض سيطرتهم على اللقب والجوائز الفردية .