"جو جو" تصل للسجادة الحمراء بحفل جوائز "جرامي 62" بإطلالة فضية مثيرة



ومن المقرر تكريم فرقة الروك الأمريكية الشهيرة ضمن فعاليات حفل جوائز جرامي، بمنحهم جائزة MusiCares Person of the Year الشرفية.



واختيرت لتقديم الحفل هذا النجمة، المغنية والعازفة الشهيرة أليشيا كيز، وحصدت المغنية الشابة الصاعدة "ليزوو" العدد الاكبر من ترشيحات الجرامي بهذه الدورة بإجمالي، 8 ترشيحات.