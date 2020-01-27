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"علوم المتاحف العالمية" دورة تدريبية لطلاب الأثار بالمتحف الإسلامي

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:10 ص
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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أعلن متحف الفن الإسلامي في القاهرة، عن إطلاق دورة تدريبية بعنوان "المتاحف العالمية بعيون مصرية"، خلال الفترة من 2 – 6 فبراير 2020م.


وقال الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المُتحف، إن الدورة تهدف إلى نشر الوعي والثقافة وعلوم المتاحف العالمية من خلال رؤى أساتذة مصريين متخصصين سافروا إلى بلدان العالم المختلفة، لينقلوا إلى طلاب كليات الأثار هذه العلوم والمعارف تحت مظلة مُتحف الفن الإسلامي بالقاهرة.


ومن ناحيته قال عبدالحميد عبدالسلام أبوعليو، رئيس قسم التدريب بالمتحف، إن هذا التدريب هو الأول من نوعه ف مصر والعالم العربي فلم يسبق لأحد المتاحف المصرية أو في سائر الوطن العربي أن أقامت هذا البرنامج. 


وأوضح أن البرنامج التدريبي يستهدف طلاب كليات الأثار والسياحة على مستوي الجمهورية، وسيتم فتح باب التقديم للبرنامج بدءً من الاثنين 27 يناير، ولمدة ثلاثة أيام، ثم سيتم إعلان أسماء المقبولين للمشاركة في التدريب وعددهم 50 طالبًا وطالبة هو ما يستهدفه البرنامج التدريبي.


وأضاف أبو عليو، أن التدريب يشارك فيه قامات من المحاضرين سواء من وزارة الأثار أو من الجامعات المصرية اللذين ينقلون رؤياهم عن العرض المتحفي وكذلك أساليب التأمين والتوثيق والأرشفة وكيفية عمل وإعداد المعارض المؤقتة.


كما سيقدم البرنامج نظرة عالمية شمولية للمتاحف التي سبق لهم زيارتها، بالإضافة إلى تدريب الطلاب عمليًا من خلال القيام بزيارة ميدانية لمدينة الفسطاط منبع دراسة الخزف الإسلامي حيث سيشاركون بمعرفة الجوانب المختلفة لهذه المادة الأثرية من خلال معرفة أنواع الخزف العثماني والصيني والأسباني.  


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الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار مصر متحف الفن الاسلامي علوم المتاحف الجامعات المصرية

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