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نيمار يسجل رقم مميز في شباك ليل

الأحد 26/يناير/2020 - 11:54 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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سجل البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي هدف تقدم فريقه على نادي ليل في المباراة التي تجمع الفريقان اليوم الاحد لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي .

وكتبت شبكة " أوبتا " للإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن نيمار ساهم في مائة هدف بجميع المسابقات مع فريقه الفرنسي وذلك منذ إنضمامه إلى قلعة حديقة الأمراء قادمًا من برشلونة الإسباني في صيف العام 2017 .

وأبرزت الشبكة أن تفاصيل أهداف نيمار المائة جاءت على النحو التالي :-

- لعب 75 مباراة .

- سجل 65 هدفًا .

- صنع 35 هدفًا .

- 50 هدفًا بالقدم اليمنى .

-13 هدفًا بالقدم اليسرى.

- هدفين بالرأس .

يذكر أن نيمار كان قد غاب عن إنطلاقة مباريات فريقه في الدوري الموسم الجاري وذلك بسبب معاناته من الإصابة القوية التي لحقت به لكنه تعافى وعاد للمشاركة من جديد وساهم في تصدر فريقه لجدول المسابقة .
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