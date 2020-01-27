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No Geography يحصد جائزة "أفضل ألبوم موسيقى إلكترونية" من جوائز Grammy 62

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:03 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز Grammy على موقع تويتر، عن حصد ألبوم No Geography لجائزة "أفضل ألبوم موسيقى إلكترونية" ضمن فعاليات الدورة رقم 62 من الحفل.

وكان مرشحا لنفس الفئة كل من ألبوم LP5 للمغني Apparat، وألبوم No Geography لفريق The Chemical Brothers، وألبوم Hi This Is Flume للمغني Flume، وألبوم Solace للمغني Rüfüs Du Sol، وألبوم Weather للمغني Tycho.

ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة Best Dance Recording التي ترشح لها كل من أغنية Linked للمغني البريطاني "بونوبو"، وأغنية "Got to Keep On" لفريق The Chemical Brothers، وأغنية "Piece of Your Heart" لفريق Meduza، وأغنية "Underwater" لفريق Rüfüs Du Sol، وأغنية "Midnight Hour" للمغني Skrillex.
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