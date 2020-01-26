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ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا بعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي

الأحد 26/يناير/2020 - 11:34 م
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دوري ابطال افريقيا
دوري ابطال افريقيا
علي خلاف
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انتهت مساء اليوم الأحد مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بفوز الأهلي على ضيفه النجم الساحلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام الدولي ليصعد الأحمر لصدارة ترتيب المجموعة الثانية ويؤجل حسم بطاقتي التأهل إلى الجولة السادسة.

الأهلي ضد النجم الساحلي
وكان الأهلي قد تغلب مساء اليوم الأحد على ضيفه النجم الساحلي بهدف نظيف ليرد الأحمر على هزيمة الجولة الأولى التي كانت على ملعب رادس، ويشغل المجموعة الثانية التي تصدرها برصيد 10 نقاط خلفه النجم الساحلي والهلال السوداني برصيد 9 نقاط ليتأجل الحسم إلى الجولة السادسة والأخيرة حيث يستضيف بطل السودان المارد الأحمر بينما يرحل بلاتينيوم لمواجهة النجم الساحلي.

ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا
ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات التي لم تشهد تغيرات كثيرة في مقدمة الهدافين التي اعتلاها كريم العريبي مهاجم النجم الساحلي برصيد 9 أهداف، يليه كل من كريستوفاو باسينسيا مابولولو بريميرو دي اوجوستو ومصطفى محمد نجم الزمالك برصيد 6 أهداف لكل منهما، لتصبح قائمة الهدافين كالتالي:_

1_ كريم العريبي 9 أهداف
2_ مصطفى محمد 6 أهداف
3_ كريستوفاو باسينسيا مابولولو 6 أهداف
4_ زكريا بن شاعة 5 أهداف
5_ حسين الشحات 5 أهداف
6_ جاكسون موليكا 5 أهداف

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الكلمات المفتاحية

هدافي دوري ابطال افريقيا ترتيب دوري أبطال إفريقيا الاهلى والنجم الساحلى

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