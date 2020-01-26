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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء مباريات الجولة الـ21 للكالتشيو

الأحد 26/يناير/2020 - 11:35 م
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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انتهت منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي، بخسارة مفاجئة ليوفنتوس أمام نابولي بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر إنتر ميلان بالتعادل مع كالياري 1-1، وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة ديربي العاصمة بين روما ولاتسيو.

وحافظ يوفنتوس على صدارة جدول الدوري برصيد 51 نقطة من 21 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن، فاز في 16 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين.

وجاء إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 21 مباراة، فاز في 14 مباراة وتعادل في 6 مباريات  وخسر مباراة واحدة. 

واحتل لاتسيو المركز الثالث برصيد 46 نقطة من 20 مباراة، فاز في 14 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر مبارتين. 

تمكن شيرو إيموبيلي نجم لاتسيو من الحفاظ على صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 23 أهداف.

ويستعرض الفجر الرياضي هدافو الدوري الإيطالي حتى نهاية الجولة الحادية والعشرين من البطولة .

1 - شيرو إيموبيلي (لاتسيو - 23 هدف)
2 - كريستيانو رونالدو (يوفنتوس - 17 هدف)
3 - لوكاكو (إنتر ميلان - 14 هدف)
4 - جواو جلفاو (كالياري - 13 هدف)
5 - لويس مورييل (أتلانتا - 10 أهداف)
6  - لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان - 10 أهداف)
7 - جوسي ايليشيش (أتلانتا - 10 أهداف)
8 - دومينيكو بيراري (ساسولو - 9 أهداف)
9 - ادين دجيكو (روما - 9 أهداف)
10- اندريا بيتانيا (سبال - 8 أهداف)

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