أسعار الدولار اليوم الإثنين 27-1-2020.. العملة الأمريكية تستأنف التراجع





أسعار الدولار اليوم:





استأنفت أسعار الدولار التراجع خلال تعاملات الأسبوع الجاري لتفقد نحو قرشين فى البنوك الحكومية، فى ظل تراجع الطلب على العملة الأمريكية مع العطلة السنوية فى الصين بمناسبة رأس السنة القمرية بالإضافة لإنتشار المخاوف من فيروس "كورونا" الجديد، وتتابع بوابة الفجر سعر الدولار لحظة بلحظة.













أسعار الدولار في البنوك المصرية:





البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار سعر الدولار في البنك المركزي 15.7172 15.8424 سعر الدولار في البنك الأهلي 15.75 15.85 سعر الدولار في بنك مصر 15.75 15.85 سعر الدولار في بنك القاهرة 15.75 15.85 سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.73 15.83 سعر الدولار في العربي الأفريقي 15.73 15.83 سعر الدولار في بنك بلوم 15.75 15.85 سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 15.77 15.85 سعر الدولار في بنك SAIB 15.76 15.86 سعر الدولار في بنك مصر إيران 15.74 15.84 سعر الدولار في بنك HSBC 15.74 15.84 سعر الدولار في المصرف العربي 15.73 15.83 سعر الدولار في الكويت الوطني 15.73 15.83 سعر الدولار في بنك عودة 15.74 15.84 سعر الدولار في بنك المشرق 15.78 15.88 سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.73 15.83 سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 15.74 15.84 سعر الدولار في المصرف المتحد 15.73 15.83 سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 15.74 15.84 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.73 15.83 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.73 15.83 سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.74 15.84



