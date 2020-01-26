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بعد تخطي النجم.. 4 سيناريوهات تصعد بالأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأحد 26/يناير/2020 - 10:58 م
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الاهلي والنجم الساحلي
الاهلي والنجم الساحلي
علاء خليف
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انتزع فريق الأهلي فوزًا ثمينًا من ضيفه النجم الساحلي التونسي بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد "السلام" ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق النيجيري جونيور أجايي من تسديدة قوية داخل منطقة جزاء النجم الساحلي التونسي بالدقيقة 32 ليزيد فرص المارد الأحمر في التأهل لربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا قبل الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات الإفريقي.

ترتيب المجموعة الثانية بعد فوز الأهلي اليوم:

1- الأهلي (10 نقاط) - يتبقي له مباراة أمام الهلال السوداني
2- النجم الساحلي (9 نقاط) - يتبقي له مباراة أمام بلاتينيوم ستارز
3- الهلال السوداني (9 نقاط) - يتبقي له مباراة أمام الأهلي
4- بلاتينيوم ستارز (1 نقطة) - يتبقي له مباراة أمام النجم الساحلي.

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والنجم الساحلي والهلال السوداني على بطاقتي التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن المجموعة الثانية بالبطولة، وتأجل الحسم للجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.

حظوظ تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا:

- فوز الأهلي على الهلال السوداني بالجولة السادسة يصعد به مباشرة للدور ربع النهائي كـ"أول" للمجموعة برصيد 13 نقطة ودون انتظار نتيجة مباراة النجم الساحلي مع بلاتينيوم ستارز في نفس الجولة.

- تعادل الأهلي مع الهلال السوداني يصعد به ايضًا لربع نهائي دوري الأبطال بشكل مباشر، ولكن يتوقف ترتيب المارد الأحمر في المجموعة على نتيجة مباراة النجم الساحلي وبلاتينوم ستارز، في حالة خسارة النجم أو تعادله يحصل الأهلي على صدارة المجموعة، بينما فوز بطل تونس يصعد بالفريق الأحمر كـ"ثاني".

- خسارة الأهلي أمام الهلال السوداني تصعد به لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن بشرط خسارة النجم الساحلي أمام بلاتينيوم ستارز في الجولة الأخيرة.

- خسارة الأهلي أمام الهلال السوداني وتعادل النجم الساحلي مع بلاتينيوم ستارز بالجولة الأخيرة، يصعد بالمارد الأحمر ايضًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بشرط تفوق الأهلي على بطل تونس في فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة، وذلك بعد تساوي الفريقين في المواجهات المباشرة.

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رياضة حظوظ الاهلي الاهلى والنجم الساحلى الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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