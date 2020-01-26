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عاجل.. سقوط 3 صواريخ داخل السفارة الأمريكية في بغداد

الأحد 26/يناير/2020 - 10:54 م
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سقوط صواريخ - أرشيفية
سقوط صواريخ - أرشيفية
حلمي رمضان
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أعلن مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الأحد، سقوط 3 صواريخ داخل حرم السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

ووجه رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، في وقت سابق من مساء اليوم، القوات الأمنية بالبحث والتحري لمنع تكرار الاعتداء على السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وأكد عادل عبد المهدي، على أن "الحكومة العراقية ملتزمة بحماية جميع البعثات الدبلوماسية وتتخذ كل الإجراءات اللازمة؛ لتحقيق ذلك وفق القانون".

وأمر رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، باعتقال من أطلق الصواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد لينال جزاءه أمام القضاء

ويذكر أن خمسة قذائف صاروخية، سقطت مساء اليوم، بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي: إن صواريخ من نوع كاتيوشا سقطوا في محيط المنطقة الخضراء، مضيفاً "إلى الآن لم يتم معرفة حجم الاضرار".

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الكلمات المفتاحية

بغداد العراق السفارة الأمريكية احتجاجات العراق

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