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كنيسة العذراء بقويسنا تنظم يوما رياضيا

الأحد 26/يناير/2020 - 10:45 م
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يوم رياضي
يوم رياضي
حازم رفعت
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نظمت كنيسة السيدة العذراء بقويسنا للأقباط الكاثوليك، اليوم الأحد، برعاية القس برنابا فانوس، راعي الكنيسة، يوما رياضيا لمرحلة إبتدائي.

وكان شعار اليوم (أنا مميز)، بهدف اكتشاف مواهب الطفل وتميزه من خلال بعض الفقرات الروحية والألعاب التي قام بها خدام وخادمات الكنيسة.

وجاءت مشاركة الأطفال فعالة، حيث استطاع كل طفل أن يكتشف ما تتميز به شخصيتة مما يجعله عضو فعال في كنيسته.
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الكلمات المفتاحية

كنيسة السيدة العذراء قويسنا الكاثوليك الطفل

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