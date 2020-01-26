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أخبار الزمالك اليوم الأحد: السر وراء عدم التعاقد مع مدرب أحمال.. مفاجأة لجنش.. السبب وراء التراجع عن ضم السعيد

الأحد 26/يناير/2020 - 10:42 م
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أخبار الزمالك اليوم
أخبار الزمالك اليوم
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 26 يناير العديد من الأخبار والانباء الهامة والمثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها السر وراء عدم التعاقد مع مدرب أحمال ومفاجأة سعيدة لجنش والسبب الحقيقي وراء التراجع عن ضم عبد الله السعيد وغيرها من الأخبار الهامة.


"الموضة" وراء عدم تعاقد الزمالك مع مدرب أحمال

أكد أمير مرتضى أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لا يرغب في التعاقد مع مدرب أحمال وبرغم أهميته إلا أنه أصبح موضة قائلًا: "لدينا مقعدين بإمكاننا إضافة لاعبين فيهما بالقائمة الإفريقية ونفاضل بين الثلاثي إمام عاشور وأحمد عيد ومحمود جنش لقيد اثنين منهم في قائمة دوري أبطال إفريقيا".

أحمد جلال رئيسا لبعثة الزمالك في أنجولا

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن رئيس البعثة لرحلة أنجولا لخوض مباراة أول أغسطس في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

وقرر مجلس إدارة الزمالك تكليف أحمد جلال إبراهيم بمهام رئيس البعثة في تلك المواجهة.



الزمالك يقيد لاعبين جديدين في القائمة الإفريقية

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك أن فريقه سيقيد اسمين في القائمة الإفريقية بعد التعادل السلبي مع مازيمبي الكونغولي في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وأوضح باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لا يرغب في التعاقد مع مدرب أحمال وبرغم أهميته إلا أنه أصبح موضة قائلًا: "لدينا مقعدين بإمكاننا إضافة لاعبين فيهما بالقائمة الإفريقية ونفاضل بين الثلاثي إمام عاشور وأحمد عيد ومحمود جنش لقيد اثنين منهم في قائمة دوري أبطال إفريقيا".

كارتيرون يشعل المنافسة في الزمالك

يسعى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون لتجهيز محمود عبدالرحيم جنش حارس الفريق للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وتماثل الحارس للشفاء من الإصابة الطويلة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية وشارك جنش حارس في التقسيمة الفنية للفريق في مران اليوم.


رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السبب وراء تراجع مجلس الأبيض عن التعاقد مع عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك أن سبب عدم ضم عبد الله السعيد للفريق الأبيض فى انتقالات يناير، هو تراجعه سابقا عن الانضمام للزمالك، رغم توقيعه على العقود.


نقل مباراة الزمالك ودجلة إلى ستاد القاهرة

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي عن نقل مباراة وادي دجلة ببطولة الدوري إلى ستاد القاهرة بشكل رسمي.

وكشف الزمالك عن وصول خطاب رسمي من جانب لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بنقل اللقاء إلى ستاد القاهرة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويحل الزمالك ضيفًا على وادي دجلة، مساء يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، على ملعب السلام الدولي لحساب الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.
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