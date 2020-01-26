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مجلس شورى النهضة يدعو الفخفاخ إلى توسيع المشاورات

الأحد 26/يناير/2020 - 10:41 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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عقب إنعقاد دورته الـ37 اليوم الأحد 26 جانفي 2020، أصدر مجلس شورى حركة النهضة بيانا رحّب فيه بتكليف الياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة.

وقد قام مجلس الشورى في دورته اليوم، بمناقشة خيارات الحركة بعد تكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة، وإثر الاستماع الى تقدير موقف قدمه المكتب التنفيذي وورقة لجنة السياسات.

ودعا المجلس الفخفاخ إلى توسيع المشاورات، لتشمل مختلف الكتل النيابية "توفيرا لحزام سياسي واسع مثلما ورد في نص التكليف الصادر عن رئيس الجمهورية بما يضمن الوصول إلى حكومة وحدة وطنية ذات مضمون اجتماعي ديمقراطي"، كما أوصى المكتب التنفيذي بالتهيؤ لكل الاحتمالات "بما فيها الانتخابات السابقة لأوانها على أن يبقى مجلس الشورى في حالة انعقاد دائم".

كما دعا ذات البيان، "في الذكرى الخامسة للمصادقة على دستور الثورة الى التعجيل باستكمال المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية"، وهنّأ شباب النهضة بالجامعة على نجاح مؤتمرهم الرابع وانتخابهم قيادة جديدة على رأسها الطالب سفيان القاسمي.

كما ترحّم بمناسبة الذكرى 26 جانفي 1978، على شهداء الحركة النقابية ويحيّي كل النقابيين بهذه المناسبة، مؤكدا على عراقة دور الاتحاد العام التونسي للشغل في الحركة الوطنية وفي بناء تونس المستقبل.
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