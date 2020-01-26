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«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاهلي PLUS بدون تقطيع

الأحد 26/يناير/2020 - 10:30 م
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مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
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يلاشوت الجديد، بث مباشر لايف الأهلي ضد النجم الساحلي، متابعة الأهلي والنجم الساحلي لحظة بلحظة، شاهد لقاء الأهلي والنجم الساحلي اليوم يلا شوت، مباشرة وحصرياً لقاء الأهلي والنجم الساحلي اليوم في دوري الأبطال كورة حصري، شاهد الأ÷لي في دوري الأبطال الآن.
كوول كورة الجديد، بث مباشر الأهلي والنجم اليوم في دوري الأبطال، مشاهدة الأهلي والنجم، بث مباشر للقاء الأهلي والنجم الساحلي التونسي في دوري الأبطال، رابط مباراة الأهلي والنجم بين ماتش، رابط مباراة الأهلي والنجم الساحلي دوري بلس رابط سريع جودة عالية hd.
Yalla kora، يحل النجم الساحلي التونسي ضيفاً على فريق الأهلي المصري في ملعب السلام بمدينة القاهرة، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
Dawri plus، ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز على النجم للمحافظة على آماله في التأهل للدور ربع النهائي من البطولة الغائبة عن خزائن الفريق الأحمر طوال الفترة الماضية، وتحديداً من عام 2013، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة برصيد 7 نقاط خلف الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي أصحاب الصدارة برصيد 9 نقاط.
Kora live، متابعة لقاء الأهلي والنجم الساحلي، بث مباشر لمباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم، ويقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة متابعة مباراة الأهلي والنجم الساحلي عند انطلاقها لحظة بلحظة دون تأخير برابط سريع دون تقطيع أو إعلانات، وفي حال إنقطاع البث برجاء تحديث الصفحة.
Kora star، تبدأ أحداث المباراة عند الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة والدوحة والكويت، 22:00 بتوقيت دبي، 20:00 بتوقيت تونس، 19:00 بتوقيت جرينتش، ومن المنتظر أن يلعب الأهلي بالتشكيل التالي: محمد الشناوي – أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – على معلول – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أليو ديانج – جونيو أجاي – مروان محسن – أحمد الشيخ.


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