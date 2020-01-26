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مصطفى خاطر عن صلاح عبدالله: "أنا وهو على طول في مشاكل"

الأحد 26/يناير/2020 - 11:53 م
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مصطفى خاطر وصلاح عبدالله
مصطفى خاطر وصلاح عبدالله
رباب مصطفي
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نشر الفنان مصطفي خاطر، صورة جديدة لها على حسابه الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهر "خاطر" في الصورة، برفقة الفنان صلاح عبدالله ومجموعة كبيرة من الفنانين، وعلق: "عم الدنيا عم صلاح عبدالله أنا وهو علي طول كده في مشاكل ومعورين بعض"، ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره وكان من أبرز التعليقات على الصورة:" حقيقي أنا بحبك يا عم صلاح يا أبو قلب طيب خالص ".

فيلم "أشباح أوروبا"، الذي تدور أحداثه في إطار الأكشن والمغامرة، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين من ضمنهم الفنانه هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، ومعتصم النهار، وأروي جودة، وباسم سمره، إخراج مهند الدسوقي، تأليف كريم فاروق.


ويذكر أن آخر أعمال مصطفي خاطر، مسلسل "طلقة حظ"، الذي شارك به خلال رمضان الماضي، وشارك في بطولته نجلاء بدر، ومريم نور الدين، وهبة مجدي، ومحمد أنور.
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