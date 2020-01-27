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كل ما تريد معرفته عن مبادرة "بداية جديدة"

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:36 ص
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بوابة الفجر
آيات عامر
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أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مبادرة "بداية جديدة" لتوفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال إقراض المتعافين.

ويأتي ذلك لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم.

ويتم توفير قيمة القروض من بنك ناصر الاجتماعى، وبلغت إلى ما يقرب من 2 مليون و310 ألف جنيه حتى الآن.

ووفقا للبروتوكول بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وبنك ناصر الاجتماعي، يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافى من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023".

علي أن يتم تلقى أفكار حول المشروعات الملائمة لهم ودراستها ومساعدتهم فى تمويلها حيث تم تنفيذ بعض المشروعات.

وأطلق الصندوق أيضا بالتعاون مع مجلس التدريب الصناعى بوزارة التجارة والصناعة دورات للتدريب المهنى لمتعافى الخط الساخن للصندوق على صيانة وإصلاح الهاتف المحمول، بمشاركة المتعافين من تعاطى المخدرات.
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الكلمات المفتاحية

بنك ناصر بداية جديدة التضامن اخبار مصر

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