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أسعار الذهب اليوم الأحد 26-1-2020

الأحد 26/يناير/2020 - 10:00 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد، مع إغلاق البورصة الدولية للمعدن الأصفر وتمر الأسعار بحالة من التذبذب خلال الفترة الأخيرة في ظل التطور بالأحداث الدولية وبصفة خاصة انتشار فيروس كورونا فى الصين "واحد من أكبر الأسواق المستهلكة للذهب".

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 690 جنيه، فيمكا سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 591 جنيه، ووصل سعر جرام "عيار 24" إلى نحو788 جنيه، في حين سجل  الجنيه الذهب  سعر 5520 جنيه.
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فيروس كورونا في الصين سعر عيار 24 سعر عيار 21 انتشار فيروس كورونا انتشار الكورونا اسعار الذهب

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