Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. منة فضالي تروج لمسلسلها الجديد "حب عمري"

الأحد 26/يناير/2020 - 11:50 م
Advertisements
منة فضالي
منة فضالي
رباب مصطفي
Advertisements
نشرت الفنانة منة فضالي، مجموعة صور جديدة لها على حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


وظهرت منة فضالي في الصور، بإطلالة منزلية برفقة الفنان محمد عادل وهيثم شاكر، وعلقت:" حب عمري تأليف الأستاذ فداء الشندويلي إخراج الأستاذ عبد العزيز حشاد مدير تصوير الأستاذ نزار شاكر بطولة نجوم كتير جدا وكلهم أصدقائي وسعيدة أني بشتغل معاهم هيثم شاكر ميدو عادل سهر الصايغ عبير منير واخيرا العبد لله منة فضالي ونجوم كتير جدآ دعواتكم" .


ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، وكان من أبرز التعليقات على الصورة:" بالتوفيق والنجاح الدائم" .


مسلسل "حب عمري" من بطولة ميدو عادل، هيثم شاكر، مي القاضي، سهر الصايغ، سامح السريطي، منه فضالي، تامر فرج، ديانا هشام، أماني كمال وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للإنتاج والتوزيع الفني.

وعلى صعيد آخر ، يُعرض لمنة حاليًا على قناة الحياة مسلسل " بنت القبايل " والمسلسل ينتمي للدراما الطويلة ذات 45 حلقة، وهو من تأليف شاذلي فرح، إخراج حسنى صالح، بطولة حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل، إيمي طلعت زكريا، محمد رياض،محمود عبد المغنى،منة جلال.

والجدير بالذكر أن منة تشارك حاليًا في فيلم "الموقف"، هو بطولة الفنان الراحل طلعت زكريا، سامي مغاوري، ريكو، محمد الصاوي، بيومي فؤاد، منة فضالي، مراد فكري، عايدة رياض، طاهر أبو ليلة أيمن منصور، محمد رضا،و بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم الفنان سمير غانم، والفيلم من تأليف محمد رضا، إخراج ممدوح زكي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم العالم مشاهير العرب مسلسلات جديدة مسلسل الزعيم الهر افلام 2020 اخبار الفن

أخبار تهمك

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

تغطية مباشرة live| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر bein sport مشاهدة مباراة الريال اونلاين يوتيوب مجانا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الشوط الثاني live.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا AHLY TODAY

منذ ساعتين و 35 دقيقة

«يلاشووت Ahly» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلي

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ حوالي 4 ساعات

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر بدون تقطيع Yalla Shoot كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي اليوم ahly live online

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. منة فضالي ومحمود عبدالمغني في مشهد من مسلسل "رحيل زهرة"

"من داخل سيارتها" منة فضالي بإطلالة صباحية جذابة

من داخل الطائرة.. منة فضالي تعلن عن سفرها للكويت

بإطلالة كاجول.. منة فضالي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

بإطلالة كاجوال..منة فضالي تغازل جمهورها:" قلبك هو أنعم مكان علي وجه الأرض"

هيثم شاكر يبدأ تصوير مسلسله الجديد "حب عمري"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

08:18 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

09:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status