شاهد.. منة فضالي تروج لمسلسلها الجديد "حب عمري"

نشرت الفنانة منة فضالي، مجموعة صور جديدة لها على حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





وظهرت منة فضالي في الصور، بإطلالة منزلية برفقة الفنان محمد عادل وهيثم شاكر، وعلقت:" حب عمري تأليف الأستاذ فداء الشندويلي إخراج الأستاذ عبد العزيز حشاد مدير تصوير الأستاذ نزار شاكر بطولة نجوم كتير جدا وكلهم أصدقائي وسعيدة أني بشتغل معاهم هيثم شاكر ميدو عادل سهر الصايغ عبير منير واخيرا العبد لله منة فضالي ونجوم كتير جدآ دعواتكم" .





ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، وكان من أبرز التعليقات على الصورة:" بالتوفيق والنجاح الدائم" .





مسلسل "حب عمري" من بطولة ميدو عادل، هيثم شاكر، مي القاضي، سهر الصايغ، سامح السريطي، منه فضالي، تامر فرج، ديانا هشام، أماني كمال وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للإنتاج والتوزيع الفني.



وعلى صعيد آخر ، يُعرض لمنة حاليًا على قناة الحياة مسلسل " بنت القبايل " والمسلسل ينتمي للدراما الطويلة ذات 45 حلقة، وهو من تأليف شاذلي فرح، إخراج حسنى صالح، بطولة حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل، إيمي طلعت زكريا، محمد رياض،محمود عبد المغنى،منة جلال.



والجدير بالذكر أن منة تشارك حاليًا في فيلم "الموقف"، هو بطولة الفنان الراحل طلعت زكريا، سامي مغاوري، ريكو، محمد الصاوي، بيومي فؤاد، منة فضالي، مراد فكري، عايدة رياض، طاهر أبو ليلة أيمن منصور، محمد رضا،و بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم الفنان سمير غانم، والفيلم من تأليف محمد رضا، إخراج ممدوح زكي.



