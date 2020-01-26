بعد إجرائه عملية جراحية.. نانسي عجرم توجه رسالة لتركي آل الشيخ

حرصت النجمة اللبانية نانسي عجرم، على توجية رسالة إلى معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، بعد نقلة إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.



ونشرت الفنانة نانسي عجرم، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: "الحمدلله على سلامتك وتكون دايماً بخير وصحة وسلامة معالي المستشار.. الله يحميك لعيلتك وأهلك ومحبيك".



يشار إلي أن تركي آل الشيخ، كان أجرى عملية جراحية في إحدي الدول الأوروبية، ولم يصرح عن طبيعة مرضه، ولكن نشر مؤخرا صورة عبر حسابه على موقع فيسبوك، ليطمئن متابعيه.