أمير جازان يعتمد ترقية 170 موظفــاً

أصدرت موافقة أمير منطقة جازان الأمير محمــد بن ناصـر بن عبدالعـــزيز بترقية عدد من موظفي الإمارة من شاغلي المراتب (العاشــــرة) فما دون وفقاً لما صرح به مدير عام الشئون الإدارية والمالية بالإمارة الأستـــاذ سعد بن عبدالله الفواز فقد شملت الترقيات (170) موظفاً بديوان الإمارة والمحافظات والمراكز على النحو التالي :

وقد عبر الموظفون المرقون عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة مؤكدين اعتزازهم بهذه الثقة الغالية وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين والوطن.