شاهد.. لقاء سري بين مرشد الإخوان والأخوات بالجماعة قبل 25 يناير

عرضت الإعلامية أماني الخياط، خلال برنامجها "الكبسولة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، مقطع فيديو يرصد لقاء سري بين محمد بديع مرشد جماعة الإخوان وقسم الأخوات بالجماعة.



وأوضحت "الخياط"، أن اللقاء كان قبل 25 يناير 2011 بوقت قليل، حيث كان يلقن "بديع" قسم الأخوات بالجماعة كل الأفكار القطبية المطلوب ترسيخها.



وأكدت الإعلامية أماني الخياط، أنه كان هناك رغبة في أسلمة المجتمع المصري، موضحة أن الإخوان كانوا ينفذون خطتهم تحت رعاية دولة تركيا.

