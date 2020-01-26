الرئيس السيسي يهنئ المصريين ومنتخب اليد بعد فوزه بكأس الأمم الإفريقية

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم التهنئة إلى الشعب المصري والمنتخب الوطني لكرة اليد، لحصوله على كأس الأمم الإفريقية والتأهل لأوليمبياد طوكيو.

وصرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وأشاد الرئيس السيسي، بهذا الإنجاز الذي يعكس العزيمة والإصرار والإرادة لدى هذا الجيل من شباب مصر، والذي يضاف للإنجازات المتلاحقة لكرة اليد المصرية مؤخرا في مختلف الفئات وعلى كافة المستويات القارية والعالمية، والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي.





وكان منتخب مصر لكرة اليد قد نجح في الفوز بكأس الأمم الإفريقية، عقب التغلب على تونس في المباراة النهائية، ليتأهل لأولمبياد طوكيو.