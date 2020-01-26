"أدبي الرياض" يدشن معجماً لسير 338 سيدة سعودية

دشن نادي الرياض الأدبي، كتاب معجم أعلام النساء في المملكة العربية السعودية، الذي يقدم تراجم وسير 338 سيدة سعودية، ذوات اختصاصات مختلفة، وبقصص كفاح وجهاد تختلف كل سيدة عن الأخرى مع حوار مفتوح لكاتبته غريد الشيخ.





وبين رئيس مجلس إدارة النادي د. صالح المحمود أن احتفاء أدبي الرياض بالكتاب يأتي تقديرا للجهود المبذولة فيه من رصد وتوثيق وإبراز لجهود سيدات سعوديات رائدات في الطب والعلوم والتكنولوجيا ومخترعات وعالمات وروائيات وشاعرات وفنانات تشكيليات، وأميرات تركن بصمة في العلم والأعمال الخيرية والمساهمات الإنسانية.





مبيناً أن الكتاب يغوص في حياة كل منهن ليستخرج اللآلئ التي أبدعتها والعطاءات التي قدمتها، ويشجع على دراسة تاريخ المملكة العربية السعودية من خلال دراسة عطاءات المرأة وكفاحها وعملها وعلمها ومساهمتها الوطنية.





وقالت مؤلفة الكتاب غريد الشيخ: إنه يغطي سير نساء من مناطق المملكة كافةً، فيستطيع القارئ أو الباحث عمل دراسة لتوزّع إنجازات المرأة في كل منطقة، والتصنيفات من حيث نوعية الإبداع أو العمل أو الإنتاج الفكري أو الثقافي أو الفني، مشيرة إلى أن ما أدهشها أثناء العمل هو إيجابية السيدات اللواتي تواصلت معهن للتعرف إلى سيرهن، فوجدت أن كل واحدة منهن تبادر بإعطائها عددًا كبيرًا من أسماء المبدعات وأرقام الهواتف وأهم صفاتهن.





وتضيف أن هذا المعجم هو جزء من سلسلة تضم سير النساء العربيات من مشارق الأرض العربية ومغاربها.