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"البترول": إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب بكسر خط غاز حدائق الأهرام

الأحد 26/يناير/2020 - 07:52 م
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إصلاح خط غاز حدائق الأهرام
إصلاح خط غاز حدائق الأهرام
الفجر الاقتصادي
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أعلنت الشركة المصرية لتوصيل وتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن انتهائها من إصلاح خط غاز شارع حدائق الاهرام القديمة، وأن الخط الأن يعمل بكامل كفاءته، ،وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتسبب في إصابة الخط

وأوضحت الشركة، أنها قد تلقت في الثانية والنصف من صباح اليوم، بلاغًا من أحد العاملين بشركة الكهرباء بعد أن تسبب لورد حفر تابع لهم في إصابة خطٍ للغاز، وعلى الفور تحركت ثلاث سيارات طوارئ مجهزة وفى وجود المهندس النوبتجي لتأمين الخط ومن الفحص تبين أن مكان الإصابة هي نقطة فنت بخط البولي ايثلين قطر 180 مم ضغط 2 بار نتيجة الأعمال قامت بها شركة الكهرباء بالمنطقة بدون التنسيق مع تاون جاس، وتم إصلاح الكسر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتسبب في إصابة الخط .

 
وتناشد الشركة القائمين على أعمال الكهرباء والصرف الصحي والطرق والكباري والخدمات المختلفة إخطارها بما تقوم به من عمليات حفر تتسبب في إصابة خطوط الغاز الطبيعي وتعرضهم للمخاطر.
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الكلمات المفتاحية

وزارة البترول كسر خط الغاز شركة الكهرباء حدائق الأهرام اصلاح خط الغاز

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