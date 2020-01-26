Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشكيل الأهلي الرسمي أمام النجم الساحلي.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

الأحد 26/يناير/2020 - 07:52 م
Advertisements
تشكيل الاهلي الرسمي
تشكيل الاهلي الرسمي
علي نبوي - محمد الصو
Advertisements
أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه النجم الساحلي بعد قليل.

ويستضيف الأهلي نظيره النجم الساحلي في التاسعة من مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضم تشكيل الأهلي كلًا من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو الشحات - أحمد الشيخ - حسين الشحات - جونيور أجاي

خط الهجوم : مروان محسن.

كما استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الثلاثي علي لطفي ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو دا كوستا من قائمة الفريق الأحمر أمام النجم الساحلي.

وضمت دكة البدلاء كلا من :-

شريف إكرامي وأحمد فتحي وأيمن أشرف ومحمود متولي ومحمود كهربا وأليو بادجي ووليد سليمان.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا كوره مباشر الاهلي يلا كورة الاهلي يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت الاهلي بث مباشر هدف صلاح نتيجة مباراة الاهلي والنجم الساحلي نتيجة مباراة الاهلي ملخص مباراة الاهلي مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي مشاهدة مباراة الاهلي اليوم كورة لايف الاهلي قناة مفتوحة مباراة الاهلي رابط بي ان سبورت الاهلي دوري ابطال افريقيا تغطية مباشرة الاهلي تابع لايف الاهلي بي ان سبورت بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر الاهلي والنجم الساحلي اهداف مباراة الاهلي اليوم

أخبار تهمك

فيروس كورونا يهدد سوق المحمول في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ حوالي 9 ساعات

الآن بث مباشر .. مشاهدة مباراة مصر وتونس كرة اليد اليوم الأحد 26/01/2020 نهائي بطولة افريقيا لليد live

منذ ساعتين و 34 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ ساعة الا ربع

‫القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والنجم‬‎ بدوري أبطال أفريقيا.. قناة مجانية مفتوحة اعرف ترددها

منذ أقل من نصف ساعة

بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وتونس في نهائي كأس أفريقيا لكرة اليد

منذ أقل من ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي LIVE Ahly

منذ 42 دقيقة

بالتفاصيل.. عرض أوروبي على مائدة صالح جمعة للرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد شروزبرى تاون فى كأس الاتحاد الإنجليزى اليوم الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة

منذ ساعة و 9 دقيقة

كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي KORA LIVE يوتيوب مباراة الاهلي اليوم Ahly live

منذ نصف ساعة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ يوم

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ يوم

برشلونة يفتح الباب أمام باريس سان جيرمان لضم صفقة كبرى

منذ ساعة

فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

منذ حوالي 6 ساعات

live| كرة يد مباشر مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد hd

منذ ساعتين و 31 دقيقة

كارثة.. فيروس كورونا يغزو إفريقيا ويسجل أول حالة إصابة

منذ ساعتين و 33 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:32 م

الآن بث مباشر .. مشاهدة مباراة مصر وتونس كرة اليد اليوم الأحد 26/01/2020 نهائي بطولة افريقيا لليد live

live| كرة يد مباشر مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد hd

05:35 م

بالتفاصيل.. عرض أوروبي على مائدة صالح جمعة للرحيل عن الأهلي

06:51 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد شروزبرى تاون فى كأس الاتحاد الإنجليزى اليوم الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة

06:57 م

فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

01:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status