تشكيل الأهلي الرسمي أمام النجم الساحلي.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه النجم الساحلي بعد قليل.





ويستضيف الأهلي نظيره النجم الساحلي في التاسعة من مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وضم تشكيل الأهلي كلًا من :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول





خط الوسط: أليو ديانج - عمرو الشحات - أحمد الشيخ - حسين الشحات - جونيور أجاي





خط الهجوم : مروان محسن.





كما استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الثلاثي علي لطفي ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو دا كوستا من قائمة الفريق الأحمر أمام النجم الساحلي.

وضمت دكة البدلاء كلا من :-

شريف إكرامي وأحمد فتحي وأيمن أشرف ومحمود متولي ومحمود كهربا وأليو بادجي ووليد سليمان.





