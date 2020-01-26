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الصحة: مصر خالية تمامًا من فيروس كورونا القاتل.. (فيديو)

الأحد 26/يناير/2020 - 09:18 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت وزير الصحة الدكتورة هالة زايد، إن هناك إجراءات استثنائية لمن تظهر عليه أعراض فيروس كورونا، مضيفة أن هناك إجراءات احترازية للقادمين من الصين.

وأكدت "زايد"، خلال تصريحاتها إلى قناة "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن مصر خالية تمامًا من فيروس كورونا المستجد.

وقامت الدكتورة هالة زايد، بتفقد إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي؛ للاطمئنان على توافر الخدمات الطبية، والالتزام بالتعليمات الوقائية لمنع دخول فيروس كورونا من الركاب القادمين إلى مصر من الصين، والتأكد من إجراءات المسح الطبي لهم.
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فيروس كورونا المستجد فيروس الهر اعراض كورونا

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