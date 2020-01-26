Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأحمر: الحوثيين يعيشوا حالة هستيريا بسبب مقتل "قاسم سليماني"

الأحد 26/يناير/2020 - 07:32 م
Advertisements
نائب الرئيس اليمني - علي الأحمر
نائب الرئيس اليمني - علي الأحمر
وكالات
Advertisements

صرح نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، مساء اليوم الأحد، بـأن "جماعة الحوثيين الإرهابية كإحدى أدوات إيران في المنطقة، تعيش حالة هيستيريا على إثر الهزائم التي تلقتها في جبهات مختلفة، وبعد مقتل أحد مموليها ومشرفيها الإرهابي، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، وتدفع بكل قوتها للانتقام لذلك من دماء اليمنيين وإزهاق أرواحهم والسيطرة على مواردهم وقرارهم".

وأكد نائب الرئيس اليمني، على أن همجية الحوثيين العدوانية تصطدم بثبات وبأس اليمنيين واصطفافهم ورفضهم بأن يكون هناك حزب الله آخر في اليمن، أو أن تكون بلادهم مرتعاً لولاية الفقيه أو بلداً آخراً تمتد إليه يد التآمر والغدر الإيرانية.

وجاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه مع قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني اللواء الركن محمد الحبيشي، للاطلاع على المستجدات الميدانية وما يسطره أبطال الجيش من بطولات في جبهات المنطقة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشاد نائب الرئيس اليمني، بالدعم الأخوي الصادق الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لقوات الجيش الوطني في سبيل استعادة الدولة اليمنية وردع الإنقلاب الحوثي الإيراني التخريبية، وحث على المزيد من الجاهزية القتالية والصبر والثبات حتى تحقيق النصر وهزيمة الميليشيات.

هذا وتفقد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، في وقت سابق من اليوم، أبطال الجيش الوطني في جبهتي هيلان وصرواح غرب محافظة مأرب.

وشدد قائد المنطقة العسكرية الثالثة، على بذل المزيد من الجهود واليقظة العالية حتى تخليص الوطن من الميليشيات الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نائب الرئيس اليمني مقتل سليمانى قاسم سليماني سليمانى اليمن الرئيس اليمني الحوثيين الأحمر

أخبار تهمك

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ يوم

كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد شروزبرى تاون فى كأس الاتحاد الإنجليزى اليوم الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة

منذ ساعة

كارثة.. فيروس كورونا يغزو إفريقيا ويسجل أول حالة إصابة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

منذ حوالي 6 ساعات

live| كرة يد مباشر مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد hd

منذ ساعتين و 22 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ 35 دقيقة

برشلونة يفتح الباب أمام باريس سان جيرمان لضم صفقة كبرى

منذ أقل من ساعة

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ حوالي 9 ساعات

الآن بث مباشر .. مشاهدة مباراة مصر وتونس كرة اليد اليوم الأحد 26/01/2020 نهائي بطولة افريقيا لليد live

منذ ساعتين و 25 دقيقة

فيروس كورونا يهدد سوق المحمول في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وتونس في نهائي كأس أفريقيا لكرة اليد

منذ ساعة الا ربع

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

‫القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والنجم‬‎ بدوري أبطال أفريقيا.. قناة مجانية مفتوحة اعرف ترددها

منذ 19 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد شروزبرى تاون فى كأس الاتحاد الإنجليزى اليوم الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة

منذ ساعة

بالتفاصيل.. عرض أوروبي على مائدة صالح جمعة للرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

وزير الإعلام السعودي: ميليشيات الحوثيين تنتهك قدسية مكة المكرمة في هجماتها

الجيش اليمني يعلن مقتل خبير عراقي مع الحوثيين في صعدة

مقتل قيادي حوثي في جبهة الجوف شمال اليمن

مقتل وجرح عشرات الحوثيين في صعدة وتعز

الجيش اليمني يسيطر على سلاسل جبلية في كتاف

مصرع 6 من الميليشيا الحوثية بنيران الجيش اليمني في الجوف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:32 م

الآن بث مباشر .. مشاهدة مباراة مصر وتونس كرة اليد اليوم الأحد 26/01/2020 نهائي بطولة افريقيا لليد live

live| كرة يد مباشر مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد hd

05:35 م

بالتفاصيل.. عرض أوروبي على مائدة صالح جمعة للرحيل عن الأهلي

06:51 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد شروزبرى تاون فى كأس الاتحاد الإنجليزى اليوم الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة

06:57 م

فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

01:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status