بالأعلام وعلى أنغام الموسيقى.. مطار الغردقة الدولي يحتفل بعيد الطيران المدني

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمطار الغردقة الدولي احتفالية كبرى، وذلك في إطار احتفال وزارة الطيران بعيد الطيران المدني المصري وبالتعاون والتنسيق بين نادي طيران بالبحر الأحمر للرياضات الجوية.



وشهدت أجواء الاحتفالات بعيد الطيران المدني المصري أجواء مبهج وحافل قاده الطيار محمد كمال مدير مطار الغردقة الدولي.



وقام فريق العلاقات العامة بتوزيع الهدايا التذكارية والورود على الركاب والاحتفال معهم على أنغام موسيقى الكمان الساحرة وتفاعل الركاب مع الاحتفالات بالتصوير والمباركة بعيد الطيران.



وحرص السياح والمواطنين القادمين والمسافرين عبر مطار الغردقة الدولي، على المشاركة في الاحتفال والتقاط الصور التذكارية مع الحضور ومنظمى الحفل.