استقرات اسعار الذهب في المغرب خلال تعاملات اليوم الأحد 26-1-2020 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في المغرب والبورصات العالمية الوطنية الدرهم المغربي وأيضا الدولار الأمريكي.





اسعار الذهب اليوم الأحد 26-1-2020 في المغرب





وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23 بـ درهم مغربي ، والذهب "عيار21"، 157.77 بـ درهم مغربي ، وسعر "عيار 24" 180.3 بـ درهم مغربي .





وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15 بـ درهم مغربي للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .





ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في المغرب في الأيام السابقة في السوق





اسعار الذهب اليوم الأحد 26-1-2020 في المغرب بـ بـ درهم مغربي والدولار



