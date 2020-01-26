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اسعار الذهب اليوم الأحد 26-1-2020 في المغرب

الأحد 26/يناير/2020 - 07:37 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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استقرات اسعار الذهب في المغرب خلال تعاملات اليوم الأحد 26-1-2020 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في المغرب والبورصات العالمية الوطنية الدرهم المغربي وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الأحد 26-1-2020 في المغرب

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23  بـ درهم مغربي  ، والذهب "عيار21"، 157.77  بـ درهم مغربي  ، وسعر "عيار 24" 180.3  بـ درهم مغربي .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15  بـ درهم مغربي  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في المغرب في الأيام السابقة في السوق

اسعار الذهب اليوم الأحد 26-1-2020 في المغرب بـ بـ درهم مغربي  والدولار

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