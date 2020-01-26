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الإنتر ضد كالياري 1/1 في الدوري الإيطالي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

الأحد 26/يناير/2020 - 06:27 م
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الإنتر ضد كالياري
الإنتر ضد كالياري
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مباراة الإنتر ضد كالياري في الدوري الإيطالي

الإنتر ضد كالياري، تعادل فريق كالياري الإيطالي مع مضيفه إنتر ميلان بنتيجة 1/1 ليواصل سلسلة إهدار النقاط والتعثر في اللقاءات السهلة، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد، على ملعب "جوزيبى مياتزا" معقل النيراتزوري، في إطار منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز 2020/2019.

ملخص وأهداف مباراة الإنتر ضد كالياري في الدوري
افتتح المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز التسجيل الإنتر ضد كالياري في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، بضربة رأسية قوية بعد عرضية آشلي يونج المتقنة في أول ظهور له مع النيراتزوري، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/1 للإنتر.

وفي الشوط الثاني، أدرك راجا ناينجولان هدف التعادل لكالياري في الدقيقة 78 بتسديدة زاحفة أرضية من خارج منطقة الجزاء، لتنتهي مباراة الإنتر ضد كالياري بنتيجة 1/1.

وحصل لوتارو مارتينيز صاحب هدف الإنتر على البطاقة الحمراء في الدقيقة 4 من الوقت بدلًا من الضائع لاعتراضه على قرارات حكم اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع إنتر ميلان رصيده بجدول ترتيب الدوري الإيطالي إلى 48 نقطة في المركز الثاني ليأتي خلف يوفنتوس المتصدر برصيد 51 نقطة، بينما رفع كالياري رصيده إلى النقطة 31 في المركز السادس.

جدير بالذكر أن يوفنتوس سيخوض مواجهة صعبة للغاية أمام نابولي على ملعب "سان باولو" بنفس الجولة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا.

وبدأ الإنتر ضد كالياري بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني - ستيفان دي فري - ميلان سكرينيار.

خط الوسط: كريستيانو بيراجي - ستيفانو سينسي - بورخا فاليرو - نيكولو باريلا – آشلى يونج.

خط الهجوم: لوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو.

بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة الإنتر ضد كالياري في الدوري الإيطالي:-

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