يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأحد 26-1-2020"، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.





اسعار الذهب اليوم الأحد 26-1-2020 في الإمارات





وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 134.44 درهم ، والذهب "عيار21"، 156.84درهم ، وسعر "عيار 24" 174.57درهم .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.62 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .





ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.





اسعار الذهب اليوم الأحد 26-1-2020 في الإمارات









عيار الذهب سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ درهم اماراتي اسعار الذهب عيار 24 46.81$ 174.57 سعر الذهب عيار 22 42.91$ 160.03 اسعار الذهب عيار 21 40.96$ 152.76 اسعار الذهب عيار 18 35.11$ 130.93 سعر الذهب عيار 14 27.31$ 101.84 سعر الذهب عيار 12 23.41$ 87.29 اسعار أوقية الذهب 1.456$ 5.429 اسعار جنيه الذهب 327.70$ 1.222 اسعار كيلو الذهب 46.814$ 174.575 تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات

عيار 14 عيار 18 عيار 21 عيار22 عيار 24 اليوم 100.57 129.30 150.85 158.03 172.40 15 يناير 100.57 129.30 150.85 158.03 172.40 14 يناير 100.85 129.67 151.29 158.49 172.89 13 يناير 101.01 129.87 151.51 158.73 173.16 12 يناير 102.69 132.03 154.03 161.36 176.03 11 يناير



