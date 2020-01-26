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الإعلام الصيني: العلماء توصلوا لعلاج جديد لفيروس "كورونا"

الأحد 26/يناير/2020 - 06:15 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وسائل إعلام صينية، مساء اليوم الأحد، أن العلماء توصلوا إلى علاج جديد لفيروس كورونا، واختبر بنجاح على 7 مصابين في وقت توقع رئيس بلدية ووهان الصينية ألف إصابة إضافية بفيروس كورونا.

وقال مسؤول بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في وقت سابق من اليوم: إن "المركز شرع في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد، الذي أثارت احتمالات انتشاره وتفشيه مخاوف كبيرة في الصين والعالم"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وقال رئيس المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية والوقاية منها، شيوي ون بو: إن المركز تمكّن من عزل الفيروس، ويقوم حالياً بتحديد سلالته، حسبما أفادات الوكالة الرسمية الصينية "شينخوا".

وأضاف رئيس المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية والوقاية منها: أنهم يعملون أيضاً على فحص أدوية تستهدف الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، دون أن يوضح موعداً لإعطائها للمصابين أو المشتبه بإصابتهم بالفيروس.

ونقلت الوكالة عن السلطات الصحية، قولها: إنه "تم تسجيل 1975 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في) في عموم البلاد، بينها 234 في حالة حرجة.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل 688 حالة إصابة جديدة مؤكدة و1309 حالات جديدة يشتبه بإصابتها و15 حالة وفاة جراء المرض (13 حالة وفاة في هوبي وحالة واحدة في شانغهاي وحالة واحدة أخرى في خنان).

وحتى يوم أمس السبت، أدى تفشي الالتهاب الرئوي إلى ما إجماليه 56 حالة وفاة، بينما تعافى 49 شخصاً، ولا يزال هناك 2684 مريضاً يشتبه بإصابتهم بالفيروس، بحسب الوكالة الرسمية الصينية "شينخوا".

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